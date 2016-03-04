СБУ разоблачила "группу известных спортсменов" на контрабанде анаболиков

Как сообщает пресс-центр СБУ, злоумышленники получали контрабандный товар из стран Восточной Азии и одного из соседних государств. Препараты с содержанием запрещенных к свободному обращению в Украине метандиенона и нандролона поступали в Украину через международные отправления и доставлялись курьерами.

Часть продукции реализовывалась в Украине через сеть посредников-спортсменов, которые занимаются тяжелой атлетикой и бодибилдингом. Остальные препараты контрабандой переправлялись заказчикам в страны Евросоюза и бывшего постсоветского пространства.

По предварительной информации, ежемесячный оборот денежных средств составлял минимум 50 тысяч долларов.

Сотрудники спецслужбы задержали одного из организаторов контрабандного канала в Полтаве во время пересылки в ЕС очередного международного почтового отправления со скрытой среди вещей партией препаратов.

Во время обысков по месту жительства дельца и арендованных им помещений правоохранители изъяли ампулы, блистеры с таблетками, колбы с инъекциями общим количеством почти 10 тысяч штук и компьютерную технику со схемами распространения товара.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 201 Уголовного кодекса Украины.

Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для задержания организаторов и участников контрабандного бизнеса в других городах Украины.