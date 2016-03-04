Теодоридис заменил новоизбранного президента ФИФА Инфантино на посту генсека УЕФА

13:57, 04 марта 2016
Спорт
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Теодор Теодоридис назначен временным генеральным секретарем Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), заменив на этом посту Джанни Инфантино.

gazzetta.gr

Соответствующее решение было принято на исполкоме организации в пятницу, сообщает ТАСС.

"Сегодня Джанни Инфантино покинул пост генсека УЕФА, на его место рекомендован Теодоридис. Его кандидатура должна быть утверждена на конгрессе УЕФА, который пройдет в мае", - сообщил ранее член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.

Заседание исполкома УЕФА состоялось в пятницу в Ньоне (Швейцария).

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