Теодоридис заменил новоизбранного президента ФИФА Инфантино на посту генсека УЕФА

Соответствующее решение было принято на исполкоме организации в пятницу, сообщает ТАСС.

"Сегодня Джанни Инфантино покинул пост генсека УЕФА, на его место рекомендован Теодоридис. Его кандидатура должна быть утверждена на конгрессе УЕФА, который пройдет в мае", - сообщил ранее член исполкома УЕФА Франтишек Лауринец.

Заседание исполкома УЕФА состоялось в пятницу в Ньоне (Швейцария).