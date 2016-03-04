Свитолина вышла в полуфинал теннисного турнира в Куала-Лумпуре

В Куала-Лумпуре завершился четвертьфинальный матч теннисного турнира BMW Malaysian Open (категория International), в котором украинка Элина Свитолина обыграла Кристину Кучову из Словакии, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 1-6, 6-1, 6-1.

Украинка проиграла стартовый гейм в матче, сразу позволив сопернице выйти вперед. Впоследствии Кучова еще дважды сделала брейк, при это не дав Свитолиной заработать ни одного брейкпоинта - 1:6.

Во втором сете также было несколько затяжных геймов, но в итоге партию выиграла Свитолина, которая сумела сделать четыре брейка, упустив лишь один гейм на своей подаче - 6:1.

Из-за жары матч был приостановлен перед началом решающей партии. После возобновления игры словачка сделала брейк в первом же гейме, но на этом ее достижения заканчились. Элина выиграла шесть геймов подряд и завоевала путевку в 1/2 финала.

Встреча продолжалась 1 час и 42 минуты.

Напомним, что во время матча 1/8 финала, состоявшегося накануне, Свитолина испытывала проблемы со спиной, а на пресс-конференции призналась, что ее до сих пор беспокоит травма, полученная на Australian Open.

В полуфинале украинку ждет противостояние с представительницей Китая Линь Чжу, которая в основную сетку попала через квалификацию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Линь Чжу занимает 190-ю строчку.