УЕФА включил Ярмоленко в список звезд Евро-2016

Союз европейских футбольный ассоциаций назвал украинского нападающего Андрея Ярмоленко одной из звезд будущего чемпионата Европы-2016, сообщается на официальном портале УЕФА.

Ярмоленко является настоящим вожаком сборной Украины, где по праву считается многими достойным преемником Андрея Шевченко.

"В 13-летнем возрасте Андрей Ярмоленко поступил в академию "Динамо", из которой был отчислен как не имевший перспективы, но спустя четыре года был снова приглашен киевлянами и в мае 2008-го дебютировал в "основе" бело-синих. Еще год спустя Ярмоленко закрепился в составе, где поначалу использовался как центрфорвард и левый вингер. Ныне же он действует на правом краю, являясь главным заводилой динамовцев. В 2012 и 2014 годах он признавался лучшим футболистом Украины, и многие небезосновательно считают Ярмоленко достойным преемником Андрея Шевченко", -отмечают аналитики УЕФА.

Уроженец Санкт-Петербурга, выросший на Черниговщине, отметился голом в своем первом же матче за сборную Украины. С тех пор Ярмоленко поддерживает ударный темп в рядах сине-желтых, где играет под седьмым номером и идет по графику результативности Шевченко - лучшего бомбардира в истории сборной. На домашнем ЕВРО-2012 динамовец провел все три поединка группового этапа, а в квалификации ЕВРО-2016 Ярмоленко был одним из ключевых игроков сборной, забив шесть голу в 12 встречах. В обоих стыковых матчах со словенцами форвард провел по мячу, чем помог Украине завоевать путевку во Францию.

Ярмоленко является лидером и вожаком сборной наряду с Евгением Коноплянкой, с которым составляет ударный тандем украинцев. Преимущественно располагается на месте правого вингера, однако по ходу игры врывается и в другие зоны, помогая партнерам как в атаке, так и в обороне. Чрезвычайная работоспособность и выносливость закрепили за ним статус "человека с двумя сердцами". В октябре 2014-го Ярмоленко стал рекордсменом сборной по количеству голевых передач.

Как сообщал УНИАН, Евро-2016 пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля.

Сборная Украины на первом этапе сыграет в группе с командами Германии, Северной Ирландии и Польши.