Пять украинских спортсменов будут представлять на Играх в Рио другие страны

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение разрешить 11 спортсменам сменить гражданство накануне Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, из которых пять - бывшие представители Украины, сообщается в пресс-релизе МОК.

На Олимпиаде в Бразилии экс-украинцы будут представлять Турцию, Латвию, Россию и Аргентину.

Пловчиха Виктория Солнцева будет выступать за Турцию, пятиборка Ирина Хохлова - за Аргентину, пятиборец Руслан Наконечный – за Латвию, виндсерфер Максим Оберемко и пятиборка Анна Буряк – за Россию.

Как сообщал УНИАН, Игры-2016 в Рио-де-Жанейро пройдут с 5 по 21 августа и станут первой в истории Олимпиадой, которая состоится в Южной Америке.