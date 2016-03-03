Соперник сборной Украины на Евро потерял ведущего защитника

Сегодня 31-летнему игроку сделали операцию во Франции, сообщает пресс-служба Союза еропейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Предполагается, что на восстановление от повреждения, полученного 27 февраля в матче с "Кристал Пэлэс", защитнику понадобится полгода. Брант провел за национальную команду 54 матча, в том числе восемь - в отборочном цикле ЕВРО-2016.

"Это тяжелый удар для Криса, и все мы сочувствуем ему, - сказал наставник клуба Тони Пулис. - Очень жаль, что мы не сможем на него рассчитывать до конца сезона, ведь это прекрасный игрок, который обеспечивает команде сбалансированность. Но еще более жестоко то, что травма не позволит ему сыграть за сборную Северной Ирландии этим летом, ведь это могло стать главным событием в его карьере".

Репортер портала УЕФА Даррен Фуллертон (Белфаст) отмечает: "Брант, один из лишь семи игроков премьер-лиги в команде Майкла О'Нила. В ходе квалификации он в основном действовал на позиции левого защитника, но это универсальный футболист, который также может сыграть как вингер и полузащитник".

Его опыта явно будет не хватать тренеру национальной команды Северной Ирландии О'Нилу. "Это сокрушительный удар для Криса. Он так долго играл на международной арене, а теперь вынужден пропустить финальный турнир. Это душераздирающая история", - отметил главный тренер сборной.

Заменить Бранта на левом фланге обороны может футболист "Миллуола" Шейн Фергюсон. Между тем Фергюсон и представитель "Лидса" Стюарт Даллас являются конкурентами за место в линии полузащиты, если О'Нил решит играть во Франции по схеме 3-5-2.

Как сообщал УНИАН, Евро-2016 состоится во Франции с 10 июня по 10 июля.

Соперниками сборной Украины на первом этапе турнира - в группе - будут команды Германии, Северной Ирландии и Польши.