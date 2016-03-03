Музычук проиграла Ифань вторую партию матча за шахматную корону

Во Львове завершилась вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам среди женщин, в которой украинка Мария Музычук проиграла Хоу Ифань из Китая, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка в этой партии действовала черными фигурами.

В отличие от партии состоявшейся накануне, когда Музычук играла белыми фигурами, на сей раз партия протекала в куда более острой борьбе с явным преимуществом цвета у китаянки. В итоге, после 32-го хода Ифань украинка признала свое поражение.

Согласно регламенту, матч продлится 10 партий. В случае ничьей по итогам основных партий - 5:5, состоится тай-брейк.

Как сообщал УНИАН, матч за звание Чемпиона мира по шахматам среди женщин проходит 1-18 марта