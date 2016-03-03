Украинские биатлонисты заняли 4-е место в смешанной эстафете Чемпионата мира

В Холменколлене (Норвегия) завершилась первая гонка Чемпионата мира по биатлону - смешанная эстафета - в которой сборная Украины заняла итоговое 4-е место, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинцы показали результат 1 час 14 минут 30.8 секунды (использовали 9 дополнительных патронов) и отстали от победителя на 29,8 секунды.

Наша команда выступала в составе Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Сергей Семенов и Дмитрий Пидручный.

Несмотря на 10-й стартовый номер украинцы изначально считались одними из претендентов на медаль. По решению тренерского штаба на стартовую гонку соревнований был выставлен сильнейший состав.

И на протяжении всей эстафеты наша команда шла в группе лидеров, а некоторое время даже лидировала. Если Валентина Семеренко пришла к финишу первого этапа 3-й с отставанием в 16,2 секунды от лидера, то затем Елена Пидгрушная завершила второй этап уже с отставанием в 0,4 секунды от лидера.

В мужской части гонки отлично прошел свой этап Сергей Семенов, использовавший лишь один дополнительный патрон и выйдя в лидеры в четверке с представителями Германии, Норвегии и Франции.

Решающей стала стрельба из положения стоя на заключительном этапе, где Дмитрий Пидручный допустил два промаха и существенно отстал от тройки лидеров.

Победителем гонки стала команда Франции, опередившая на финише Германию на 4,3 секунды. Сборная Норвегии отстала от чемпионов на 14,4 секунды.

Как сообщал УНИАН, чемпионат мира в Норвегии проходит с 3 по 13 марта.