Сборная Украины по футболу сыграет товарищеские матчи в марте в Одессе и Киеве

Президиум Федерации футбола Украины утвердил место проведения предстоящих товарищеских матчей, в которых национальная сборная встретится с командами Кипра и Уэльса, сообщает пресс-служба Федерации футбола Украины.

Поединок с Кипром, который состоится 24 марта, решено провести на стадионе «Черноморец» в Одессе. 28 марта «сине-желтые» проведут контрольную встречу с валлийцами на НСК «Олимпийский» в Киеве.

Начало обоих спаррингов – в 21:00.

Товарищеские матчи главной команды страны со сборными Кипра и Уэльса является первым этапом подготовки подопечных Михаила Фоменко к финальной части чемпионата Европы 2016 года, до старта которой осталось уже меньше 100 дней.

Евро-2016 состоится в Франции с 10 июня по 10 июля.