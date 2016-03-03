Матч за звание чемпиона мира по шахматам, Музычук - Ифань, 2-я партия: видео онлайн-трансляция
18:09, 03 марта 2016Спорт
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Во Львове продолжается поединок за шахматную корону.
lviv2016.fide.com
Сегодня во Львове проходит вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между украинкой Марией Музычук и китаянкой Хоу Ифань.
Накануне, в стартовой партии соперницы сыграли вничью. Таким образом, счет матча на данный момент - 0,5:0,5 очка.
По регламенту матч продлится 10 партий. В случае ничьей - 5:5, будет проведен тай-брейк.
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