Матч за звание чемпиона мира по шахматам, Музычук - Ифань, 2-я партия: видео онлайн-трансляция

Сегодня во Львове проходит вторая партия матча за звание чемпиона мира по шахматам между украинкой Марией Музычук и китаянкой Хоу Ифань.

Накануне, в стартовой партии соперницы сыграли вничью. Таким образом, счет матча на данный момент - 0,5:0,5 очка.

По регламенту матч продлится 10 партий. В случае ничьей - 5:5, будет проведен тай-брейк.