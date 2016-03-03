Свитолина вышла в четвертьфинал теннисного турнира в Куала-Лумпуре

В Куала-Лумпуре завершился матч второго круга теннисного турнира BMW Malaysian Open (категория - International) в котором украинка Элина Свитолина обыграла Рису Одзаки из Японии со счетом 6-1 3-6 6-0, сообщает портал Большой теннис Украины.

В стартовом сете украинка дважды сделала брейк, не дав сопернице заработать ни одного брейкпоинта на своих геймах. Во второй партии Одзаки сумела сохранить пять брейкпоинтов на своей подаче, а затем с четвертой попытки выиграла гейм Свитолиной и повела 2-0. Впрочем, Элина сразу же выполнила обратный брейк (2:1). Затем спортсменки несколько раз обменялись брейками, но решающее слово осталось за Одзаки, которая "под ноль" выиграла шестое очко и партию в целом.

Перед началом решающего третьего сета Свитолина взяла медицинский тайм-аут. Но, несмотря на проблемы, украинка выиграла шесть геймов подряд в третьем сете, обеспечив себе право сыграть в четвертьфинале.

На этой стадии соревнований нашу теннисистку ожидает встреча с представительницей Словаки Кристиной Кучовой (139-я в рейтинге WTA). Для соперниц это будет первый очный поединок.

Как сообщал УНИАН, турнир BMW Malaysian Open проходит с 29 февраля по 6 марта.