"Днепр" и "Будівельник" начнут финальную серию чемпионата баскетбольной Суперлиги 6 марта

Звание сильнейшей команды украинской баскетбольной Суперлиги сезона 2015/16 будут оспаривать днепропетровский «Днепр» и киевский «Будівельник», а стартовый матч финальной серии состоится 6 февраля, сообщает пресс-служба БК "Днепр".

Ранее команды трижды встречались в этом сезоне. Днепропетровцы отпраздновали две победы (в чемпионате "Будівельник" в Днепропетровске был обыгран со счетом 67:60, а в финале Кубка, также в Днепропетровске – 75:63). Одна игра осталась за "строителями" - матч Суперлиги в Киеве, 69:64.

В трех случаях победы были одержаны хозяевами паркета, что в очередной раз заставляет говорить о важности домашней площадки. Преимущество своего паркета в финальной серии будет у «Днепра», который первый, третий и пятый (если таковой понадобиться) матчи проведет в своем зале «Шиннике». Преимущество "Днепр" получил на правах победителя регулярного чемпионата страны.

Серия продлится до трех побед.

Расписание финальной серии:

Матч №1. 6 марта, воскресенье. «Днепр» - «Будівельник». Начало в 15:00.

Матч №2. 9 марта, среда. «Будівельник» - «Днепр». Начало в 19:00.

Матч №3. 12 марта, суббота. «Днепр» - «Будівельник». Начало матча в 15:00.

Матч №4. 15 марта, вторник. «Будівельник» - «Днепр». Начало матча в 19:00.

Матч №5. 18 марта, пятница. «Днепр» - «Будівельник». Начало матча в 19:00.

Матчи №4 и 5 пройдут только в случае необходимости.