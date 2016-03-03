Вратарь киевского "Динамо" Шовковский объявил в розыск свою дочь

Вратарь киевского "Динамо" сборной Украины по футболу Александр Шовковский подал заявление в милицию с требованием установить место нахождения свой дочери, сообщил сам спортсмен на своей странице в Facebook.

В частности, спортсмен написал: "Я всегда отказывался комментировать ситуацию связанную с моим разводом с Аленовой Ольгой Леонидовной и её лживых заявлений. Не секрет, что у меня тяжелые отношения с ней и её матерью. Но сейчас, я не могу молчать. С 24 февраля Аленова перестала отвечать на мои звонки и сообщения. Телефон моей дочери тоже не отвечает. На вопрос, когда Сашенька последний раз посещала занятия, мне сообщили, что ребенок перестал ходить в школу и причина её отсутствия не известна. Её нет и по месту проживания".

Также спортсмен приложил фото обращения в милицию. Шовковский обратился в отделение полиции в аэропорту "Борисполь".