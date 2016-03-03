Сборная Украины осталась на 27-м месте в рейтинге ФИФА
В Топ-10 команд мира также не произошло никаких изменений.
Международная федерация футбольных ассоциаций (ФИФА) обнародовала новый рейтинг для национальных сборных команд, в котором Украина, как и месяцем ранее, занимает 27-е место, сообщает официальный сайт ФИФА.
На счету нашей команды 845 баллов.
Любопытно, что два из трех будущих соперников сборной Украины по Евро-2016 - команды Северной Ирландии и Польши располагаются в рейтинге чуть ниже. Северная Ирландия находится на 28-м месте (833 балла), Польша — на 31-м (789). В свою очередь, команда Германии, которая также входит в одну группу с Украиной на Евро-2016, занимает 4-е место в рейтинге (1355).
Стоит отметить, что в десятке сильнейших не произошло никаких изменений. Тройку сильнейших команд мира, как и прежде, возглавляют команды Бельгии, Аргентины и Испании.
Следующая весрия рейтинга ФИФА будет опубликована 7 апреля.