"Шахтер" разгромил "Ворсклу", а "Волынь" и "Заря" сыграли вничью в четвертьфинальных матчах Кубка Украины

В Луцке и Полтаве завершились матчи 1/4 финала Кубка Украины, в которых "Волынь" сыграла вничью с луганской "Зарей" (1:1), а "Ворскла" уступила донецкому "Шахтеру" (0:4).

Это были первые матчи стадии 1/4 финала.

В Луцке основные события разворачивались на поле в первом тайме. На 18-й минуте счет открыл Андрей Богданов, но уже спустя 6 минут, на 24-й, Андрей Тотовицкий точным ударом восстановил равновесие - 1:1.

Таким образом, в ответной игре "Зарю" устроит нулевая ничья или победа с любым счетом. В свою очередь, "Волыни" необходима либо победа, либо результативная ничья - 2:2, 3:3 и т.д.

В игре в Полтаве "Шахтер" имел полное преимущество над "Ворсклой" и уже на 4-й минуте Виктор Коваленко открыл счет. А после перерыва горняки забили еще три гола. На 56-й минуте отличился Факундо Феррейра, на 58-й - Александр Кучер, а на 79-й - Веллингтон Нем. - 4:0.

"Шахтер" практически обеспечил себе выход в полуфинал, так как в ответном матче "Ворскле" нужна будет победа с разницей в 4 мяча и более.