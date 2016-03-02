Ближайшие матчи футбольной Премьер-лиги с участием запорожского "Металлурга" отменены

Соответствующее решение принято Дирекцией УПЛ, сообщается на официальном сайте лиги.

"Дирекция ПРЕМЬЕР-ЛИГИ постановила отменить проведение матчей 17-го тура Чемпионата ПЛ и Чемпионата U-21 с участием команд ФК «Металлург» Запорожье в связи с отсутствием достаточного количества футболистов в заявке", - говорится в сообщении.

Также приводится аргументация данного решения:

07.10.2015 г. ФК «Металлург» Запорожье обратился в ПЛ с ходатайством об исключении ООО «ПФК «Металлург» (Запорожье) из состава участников соревнований ПЛ в связи с отсутствием финансирования;

- 24.11.2015 г. ФК «Металлург» Запорожье проинформировал ПЛ о решении общего собрания Участников ООО «ПФК «Металлург» Запорожье относительно ликвидации ООО «ПФК «Металлург» Запорожье;

- по состоянию на 02.03.2016 г. за ФК «Металлург» Запорожье на участие в соревнованиях ПЛ заявлено 4 (четыре) футболиста;

- закончился второй заявочный период на соревновательный сезон 2015/16;

- пунктом 3 статьи 19 Регламента ФФУ по статусу и трансферу футболистов предусмотрено, что вне заявочного периода за один клуб может быть заявлено не более 5 футболистов-профессионалов для клубов ПЛ;

- ФК «Металлург» Запорожье не предоставил информацию ПЛ и клубу гостей о месте проведения и времени начала матчей 17-го тура Чемпионатов ПЛ и U-21.

Согласно регламенту УПЛ, команда может быть исключена из числа участников соревнований, если пропусти более двух матчей.