Обнародован состав сборных Украины по легкой атлетике на чемпионат мира в помещении и Кубок Европы по метаниям

2 марта Исполком Федерации легкой атлетики Украины утвердил состав сборной Украины, которая примет участие в чемпионате мира в помещении. В команду вошли 15 спортсменов, сообщает пресс-служба ФЛАУ.

Кроме основных соревнований, впервые в истории Украина на чемпионатах мира будет представлена в показательных соревнованиях ветеранов.

Состав сборной Украины выглядит следующим образом.

Женщины: Наталья Лупу, Ткачук Анастасия, Джойс Коба, Бибик Ольга, Брызгина Анастасия, Лебедь Анастасия, Плотицына Анна, Мохнюк Анастасия, Федорова Алина.

Мужчины: Сергей Копанайко, Шаматрин Артем, Проценко Андрей, Касьянов Алексей, Лысенко Александр.

Чемпионат мира пройдет 17-20 марта в Портленде, США.

Кроме того, Исполком ФЛАУ также утвердил состав сборной Украины, которая примет участие в Кубке Европы по легкоатлетическим метаниям. Традиционно Украина на этих соревнованиях будет представлена во всех видах программы.

Мужчины: Самолюк Виктор, Обухов Роман, Нестеренко Никита, Шаров Руслан, Мартынюк Андрей, Полешко Артем, Шама Николай, Мищенко Захар.

Женщины: Марусенко Светлана, Савицкая Виктория, Клочко Виктория, Никита Екатерина, Золотухина Наталья, Климец Ирина, Ретиева-Довгенко Екатерина, Фетискина Татьяна.

Кубок Европы по легкоатлетическим метаниям состоится 12-13 марта в г. Арад (Румыния)