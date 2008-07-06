Тимощук оформил дубль, "Зенит" ушел с последнего места

В воскресенье, в 12-м туре чемпионата России по футболу питерский "Зенит" на своем поле разгромил томскую "Томь" и ушел с последнего места в турнирной таблице. Встреча закончилась со счетом 5:1.

Все шесть мячей были забиты в первые полчаса матча. Счет на шестой минуте открыл полузащитник действующих чемпионов России и обладателей Кубка УЕФА Виктор Файзулин. Роман Широков удвоил преимущество "Зенита" на 11-й минуте. Вскоре в ворота питерцев был назначен пенальти, который на 22-й минуте реализовал Дмитрий Мичков. Однако уже на следующей минуте капитан "Зенита" Анатолий Тимощук забил ответный гол, а еще через четыре минуты также реализовал одинадцатиметровый в ворота "Томи". Окончательный счет на 34-й минуте установил Файзулин, оформивший на пару с Тимощуком дубль.

Во втором тайме зрители стали свидетелями двух удалений: красные карточки получили защитники Ивица Крижанац ("Зенит") и Валерий Катынсус ("Томь").

Победа позволила "Зениту", много пропустившему в чемпионате во время похода за Кубком УЕФА, уйти с неприятного последнего места и с 10 очками переместиться на 13-е место, опередив "Шинник", "Химки" и "Луч-Энергия". В активе "Томи" осталось 12 очков.

Лента.ру