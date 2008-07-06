1 тысяча милиционеров будут охранять финальный матч “Шахтер” - “Динамо”

Свыше 1 тысячи милиционеров будут охранять общественный порядок во время футбольного матча между клубами «Шахтер» (Донецк) и «Динамо» (Киев), который состоится в Полтаве 15 июля.

Об этом УНИАН сообщила старший инспектор Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Полтавской области Яна ХОЛОДНАЯ.

Она напомнила, что 15 июля в Полтаве на стадионе «Ворскла» состоится финальный матч Суперкубка Украины между футбольными клубами “Шахтер” и “Динамо”. Предусматривается, что на нем будет присутствовать очень большое количество болельщиков и фанов.

«Всего на обеспечение общественного порядка будут задействованы свыше 1 тыс. сотрудников милиции. Кроме этого, будут работать бойцы спецподразделения “Беркут” не только из Полтавы, но и из других областей. Главная наша задача сейчас – это профилактика того, чтобы не вносили напитки в стеклянной таре, чтобы не продавали алкоголь, чтобы не пропускали в нетрезвом состоянии, а особенно нужно контролировать, чтобы не проносили петарды, дымовые шашки, фейерверки... В целом же все силы будут направлены на то, чтобы люди нормально отдохнули и поболели за своих фаворитов”, - заявил начальник милиции области Михаил ЦИМБАЛЮК.