Киевское "Динамо" не смогло обыграть "Александрию" в матче Кубка Украины

Команды обменялись голами в каждом из таймов.

Матч прошел в Киеве по взаимной договоренности команд. Ответный матч, в котором номинальными хозяевами поля будут игроки "Динамо", пройдет в Александрии на стадионе "Ника", на котором к тому времени уже должно вырасти травяное покрытие на футбольном поле.

Матч в Киеве проходил с заметным преимуществом "Динамо", но первыми счет открыли футболисты "Александрии". На 29-й минуте после навеса со штрафного защитники "Динамо" упустили Сергея Басова и тот в падении головой переправил мяч в сетку. После перерыва динамовцы взвинтили тема и на 66-й минуте Андрей Ярмоленко сумел забить ответный гол. Домагой Вида перехватил мяч на половине поля "Александрии", приблизился к штрафной и покатил в свободную зону на Ярмоленко, который технично подсёк мяч над полузащитником Михаилом Козаком - 1:1.

Таким образом, в ответном матче "Динамо" устроит нулевая ничья либо победа, а "Александрию", результативная ничья (2:2, 3:3 и т.д.) либо также победа. В случае ничьей 1:1 судьба путевки в полуфинал будет решена в дополнительное время или в серии пенальти.