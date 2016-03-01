"Днепр" выиграл первый матч 1/4 финала Кубка Украины у "Стали"

Матч завершился со счетом 0:3.

Игра проходила не на новой "Днепр-Арене", принадлежащей ФК "Днепр" а на старом стадионе "Метеор", где в нынешнем сезоне проводит все свои матчи команда из Днепропетровской области. "Сталь" играет на этом стадионе, так как домашняя арена в Днепродзержинске находится на реконструкции.

В игре КУ "Днепр" владел преимуществом на протяжении всего матча и забил три гола благодаря усилиям легионеров.

На 32-й минуте гол с пенальти забил Матеус, который сильно пробил низом в левый от себя угол - мяч от штанги влетел в сетку. Минутой ранее Безус ворвался в штрафную справа, обыграл защитника, но Пшеничных пошел в подкат и, не попав по мячу, ударил по ноге игрока "Днепра", заработав пенальти. А на 70-й минуте Бруну Гама удвоил перевес днепропетровской команды. Безус навесил справа, Панькив отбил мяч на Гаму и тот пробил в касание - вратарь отбил. Однако португалец подхватил мяч и со второй попытки послал его в ворота. Наконец, уже в добавленное арбитром время. на 92-й минуте, Леонардо Де Матос довел счет до крупного. Политыло с правого фланга отпасовал на Де Матоса в штрафную, и тот красиво подсек мяч над выбежавшим голкипером.

Ответный матч состоится также в Днепропетровске, но уже на арене "Днепра". Дата игры еще не определена. В нем хозяевам поля для выхода в полуфинал достаточно будет даже поражения с разницей в два гола.