Сборная Украины по синхронному плаванию примет участие в лицензионном турнире к Олимпиаде в Рио-де-Жанейро
В составе нашей команды 9 спортсменок.
В бразильском Рио-де-Жанейро, который уже летом будет принимать Олимпийские игры, в ближайшие дни состоится олимпийский квалификационный турнир по синхронному плаванию, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Украинские «русалочки» уже прибыли в олимпийскую столицу Бразилии, где готовятся к важному старту.
Напомним, что наш дуэт Лолита Ананасова – Анна Волошина уже имеют заветную путевку на Игры-2016.
На лицензионном турнире украинки будут бороться за путевку в олимпийский Рио в команде.
Состав сборной Украины выглядит таким образом: Лолита Ананасова, Анна Волошина, Дарья Юшко, Ксения Сидоренко, Александра Сабада, Елена Гречихина, Анастасия Савчук, Ольга Кондрашова, Ольга Златоверхая.
Квалификационный турнир к ОИ пройдет в Рио со 2 по 6 марта.