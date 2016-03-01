Украинский баскетбольный арбитр будет обслуживать матчи олимпийского турнира Рио-2016
Украинский арбитр, судья ФИБА Борис Рыжик, снова будет обслуживать баскетбольный олимпийский турнир.
Федерация Баскетбола Украины получила официальное письмо из ФИБА относительно судейских назначений на Олимпийский баскетбольный турнир на Играх ХХХІ Летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 (5 – 21 августа), сообщает пресс-служба ФБУ.
В письме опубликован список арбитров, которые будут работать на баскетбольных матчах главных стартов четырехлетия. В компании 33-х судей из 25 стран мира есть и украинец – судья ФИБА Борис Рыжик.
Письмо подписано генеральным секретарем ФИБА Патриком Бауманом. Назначение Бориса Рыжика вполне логично, за его плечами – квалифицированное судейство матчей лондонской Олимпиады-2012. Тот факт, что украинского арбитра снова включили в список тех, кто будет работать на баскетбольном олимпийском турнире, является ярким свидетельством признания украинской судейской школы, а вместе с тем и украинского судейского корпуса мировым баскетбольны сообществом.