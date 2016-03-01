Украинский баскетбольный арбитр будет обслуживать матчи олимпийского турнира Рио-2016

Федерация Баскетбола Украины получила официальное письмо из ФИБА относительно судейских назначений на Олимпийский баскетбольный турнир на Играх ХХХІ Летней Олимпиады в Рио-де-Жанейро-2016 (5 – 21 августа), сообщает пресс-служба ФБУ.

В письме опубликован список арбитров, которые будут работать на баскетбольных матчах главных стартов четырехлетия. В компании 33-х судей из 25 стран мира есть и украинец – судья ФИБА Борис Рыжик.

Письмо подписано генеральным секретарем ФИБА Патриком Бауманом. Назначение Бориса Рыжика вполне логично, за его плечами – квалифицированное судейство матчей лондонской Олимпиады-2012. Тот факт, что украинского арбитра снова включили в список тех, кто будет работать на баскетбольном олимпийском турнире, является ярким свидетельством признания украинской судейской школы, а вместе с тем и украинского судейского корпуса мировым баскетбольны сообществом.