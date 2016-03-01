Известную украинскую лыжницу Шевченко ограбили на 10 тысяч евро

Самая титулованная украинская лыжница Валентина Шевченко стала жертвой воров, которые украли весь инвентарь спортсменки, сообщает Экспресс.

"Неприятность произошла в Броварах, -- рассказывает Валерий Лесников, тренер Валентины Шевченко, -- Преступники разбили двери гаража, где мы держали инвентарь и вынесли все, что было в помещении: 50 пар лыж, палки, ботинки, шлемы и даже массажный стол. Общая стоимость украденного -- минимум десять тысяч евро. Самое обидное, что среди 50 пар лыж 45 пар принадлежали Валентине Шевченко. Она их тестировала много лет. Жаль, но моя воспитанница осталась без боевых лыж. Мы написали заявление в полицию. Правоохранители уже нашли три пары. Фактически, это ничто. Нам нужен весь инвентарь, ведь на разную погоду Валентина Шевченко имела отдельные лыжи".

С именем Валентины Шевченко связаны самые громкие успехи сборной Украины по лыжным гонкам. В 2009 году она стала бронзовым призером чемпионата мира на дистанции 30 километров. Спортсменка принимала участие в пяти Олимпиадах, а на последних зимних Играх в Сочи-2014 была знаменосцем нашей команды.