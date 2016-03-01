Футболист сборной Украины и "Днепра" Федецкий попробовал себя в роли пограничника (видео)

События происходят вблизи границы на Волыни во время пребывания Артема Федецкого дома, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Двое вооруженных парней, пытались незаконно попасть из Украины в Польшу, но нарушителей обнаружили пограничники. Во время задержания, в котором принял участие и футболист национальной сборной Украины и днепропетровского «Днепра» Артем Федецкий звучали даже выстрелы, но обошлось без жертв.