Футболист сборной Украины и "Днепра" Федецкий попробовал себя в роли пограничника (видео)
14:47, 01 марта 2016Спорт
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Игрок национальной сборной Украины по футболу, защитник ФК "Днепр" помог пограничникам задержать вооруженных злоумышленников.
Артем Федецкий в свободное время опробовал себя в роли защитника Отечества / footboom.com
События происходят вблизи границы на Волыни во время пребывания Артема Федецкого дома, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.
Двое вооруженных парней, пытались незаконно попасть из Украины в Польшу, но нарушителей обнаружили пограничники. Во время задержания, в котором принял участие и футболист национальной сборной Украины и днепропетровского «Днепра» Артем Федецкий звучали даже выстрелы, но обошлось без жертв.
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