Лидеры сборной Украины по классической борьбе примут участие в чемпионате Европы

Восемь украинских борцов классического стиля выступят на чемпионате Европы по борьбе, сообщает пресс-служба Национального олимпийского комитета Украины.

Украинская команда на европейском первенстве будет представлена мощным составом и лидерами команды, среди которых действующий чемпион мира и Европы Жан Беленюк, призеры чемпионата мира Димитрий Тимченко и Александр Чернецкий.

В Латвии нашу страну будут представлять: Дмитрий Цымбалюк (весовая категория - 59 кг), Денис Демьянков (66 кг), Алексей Калиниченко (71 кг), Дмитрий Арабаджи (75 кг), Алексей Чекаленко (80 кг), Жан Беленюк (85 кг), Димитрий Тимченко (98 кг), Александр Чернецкий (130 кг).

Представители вольной, женской и греко-римской борьбы разыграют медали чемпионата Европы в Риге (Латвия) с 8 по 13 марта.