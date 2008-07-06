Начинается новый Богатырский турнир на призы Василия Вирастюка

В Житомире сегодня пройдет Богатырский турнир на призы Василия ВИРАСТЮКА.

Как сообщается на сайте Житомирского горсовета, подобный турнир в городе состоится впервые. В турнире будут принимать участие шесть атлетов из разных городов Украины.

Начиная с 2003 года, В.ВИРАСТЮК, провел около 20 турниров в разных городах Украины (Винница, Ровно, Тернополь, Луцк, Ивано-Франковск, Львов, Ужгород, Одесса, Кировоград, Харьков, Кривой Рог), цель которых - популяризация и развитие богатырского вида спорта, а также поиск и воспитание новых атлетов.

В.ВИРАСТЮК – самый сильный человек мира 2004 и 2007 годов.