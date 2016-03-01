Свитолина вышла во второй раунд теннисного турнира в Куала-Лумпуре

В Куала-Лумпуре (Малайзия) завершился матч первого круга теннисного турнира BMW Malaysian Open (категория - International) в котором украинка Элина Свитолина обыграла Мию Като из Японии, сообщает Большой теннис Украины.

Матч завершился со счетом 6-1, 6-1.

Со старта матча Свитолина уходит вперед с двумя брейками. Соперница первые шансы забрать гейм украинки получает уже при счете 5-1, когда Свитолина подает на сет. Но брейкпоинты Элина отыгрывает и записывает в свой актив первую партию.

Второй сет развивался по похожему сценарию: при счете 1-1 Свитолина делает первый брейк, а затем и увеличивает отрыв, выигрывая следующей гейм Като. Еще один брейк, который оказывается последним геймом в этой встрече, Элина выигрывает в атаке с приема - 6-1 6-1.

Матч продолжался 47 минут.

В следующем круге Свитолину ждет противостояние с еще одной победительницей квалификационного турнира и также из Японии: Риса Одзаки ранее сегодня отдала россиянке Елизавете Куличковой только два гейма. 21-летняя Одзаки в мировом рейтинге занимает 133-ю строчку. Это будет первый очный поединок соперниц.