Украинского тренера Скрипника могут в ближайшее время уволить из немецкого "Вердера"

Руководство клуба немецкой футбольной Бундеслиги "Вердер" (Бремен) может в ближайшее время уволить тренера команды украинца Виктора Скрипника, сообщает со ссылкой на свои источники Bild.

В следующем матче Бундеслиги, в котором 2 марта "Вердер" в гостях будет играть против "Байера" из Леверкузена, Скрипник точно будет руководить командой, а вот его дальнейшая тренерская судьба находится под большим вопросом.

Наиболее вероятной кандидатурой на смену украинскому специалисту считается швейцарец Люсьен Фавре, отмечается в статье.

"Вердер" идет на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги на данный момент. На счету команды 21 очко и она близка к вылету из элитного дивизиона немецкого футбола в Бундеслигу 2.