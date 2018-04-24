Украинский футбол: основные "тренды" зимнего межсезонья

В эту стадию турнира пробились 7 из 8 лучших команд страны, что обещает упорную борьбу и возможные неожиданные результаты уже на старте второй части сезона. Единственным, кто из Топ-8 турнирной таблицы первенства не попал в четвертьфинал Кубка, стал львовский клуб «Карпаты». Его заменила занимающая 9-е место в таблице УПЛ луцкая «Волынь». Эта статистика - лишний показатель того, что в украинским футболе и Кубок, и чемпионат Премьер-лиги имеют большую ценность.

Нынешнее межсезонье в украинском футболе не было богатым на разные трансферные события, исключения составляли единичные случаи. В основном, эти случаи происходили с командами-лидерами первенства. И, как ни странно, эти трансферы пока не повлияли на спортивные результаты. Главный «пострадавший» от зимнего трансферного межсезонья – донецкий «Шахтер» - в отличном стиле разгромил немецкий «Шальке» в 1/16 финала Лиги Европы, обойдясь и без Алекса Тейшейры, и без Фреда…

Новый «Шахтер»: без Тейшейры и Фреда

Этой зимой донецкий «Шахтер» еще раз подтвердил реноме клуба, любящего и умеющего дорого продавать своих лучших футболистов. Продажа Алекса Тейшейры в китайский «Цзянсу Сунин» за 50 миллионов евро даже превзошла ожидания руководства клуба, которое явно не надеялось выручить за этого бразильца такие деньги. После того, как сорвался переход Тейшейры в английский «Ливерпуль», было объявлено, что до лета бразилец остается в «Шахтере». Но перед предложением из Китая не смог устоять ни клуб, ни сам футболист.

И сразу после этого возник вопрос: каким будет «Шахтер» без Алекса Тейшейры? А также без его соотечественника Фреда, дисквалифицированного до конца сезона за употребление запрещенных препаратов. Сказать, что эти исполнители были ключевыми в команде Луческу – значит не сказать ничего. Тейшейра покинул клуб в статусе главной звезды чемпионата Украины. На его счету было 22 гола только в матчах нынешнего чемпионата. Да и Фреду принадлежала главенствующая роль в центре поля, ведь именно он был связующим звеном между обороной и атакой.

Опасения перед противостоянием с «Шальке» были достаточно серьезными, а прогнозы не самыми оптимистичными. Было ясно, что Фреда и Тейшейру заменят Малышев и Коваленко. Заменят по позициям, но заменят ли по роли, которая принадлежала бразильцам? Как оказалось, опасения были напрасными. По крайней мере на фоне клуба Топ-6 немецкой Бундеслиги, Малышев и Коваленко выглядели очень хорошо. И хотя переоценивать их возможности не стоит (игроки они молодые, а значит неизбежны перепады в их игре), «Шахтер» в очередной раз продемонстрировал свое умение готовить качественную замену тем, кто хочет попробовать себя на новом уровне.

Если до матчей «Шахтера» против «Шальке» однозначным фаворитом в борьбе за чемпионский титул в Украине было «Динамо», то теперь эти прогнозы нужно подкорректировать. Однозначно можно говорить о том, что горняки готовы к борьбе с киевлянами, и шансы соперников приблизительно равны.

Даже «Динамо» экономит

В отличие от горняков, «Динамо» своего лидера во время зимней паузы сохранило. По поводу трансфера Андрея Ярмоленко ходило много слухов, но он снова остался верен «Динамо». Вместе с тем, всю зиму он провел на больничном, из-за чего в первой игре 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити» выглядел не лучшим образом.

Думая об усилении команды, руководство клуба поработало на рынке свободных агентов. Даже Игорь Суркис, не стеснявшийся ранее тратить на трансферном рынке большие деньги (очень часто – неоправданно большие), на сей раз решил сэкономить. Как результат, новичками «Динамо» задаром стали Валерий Федорчук и Александр Яковенко – старший сын игрока того самого легендарного «Динамо» образца середины 80-х годов прошлого века Павла Яковенко. Единственным же игроком, за кого были заплачены деньги, стал 20-летний белорус Никита Корзун, перешедший в стан киевского клуба из минского «Динамо».

По словам Суркиса, главным достижением во время зимней паузы стало то, что ему удалось сохранить команду. Хотя аренда Артема Кравца в немецкий «Штутгарт» выглядит немного странной. Чего точно нет в «Динамо», так это переизбытка форвардов. Скажем, Мораес был не совсем готов к игре с «МанСити», и с первых минут на поле вышел Лукаш Теодорчик, у которого игра не пошла. Мораес появился после перерыва, усугубил травму, и теперь киевляне остались всего с одним нападающим - Теодорчиком.

Кравец в этой ситуации был бы совсем не лишним, но сейчас он пробует себя на уровне Бундеслиги и даже успел забить один гол за «Штутгарт». А что касается аренды Юнеса Беланды в «Шальке», то это избавление от футболиста, который изначально не сработался с Сергеем Ребровым.

Похоже, в противостоянии с «МанСити» уже все ясно, и «Динамо» нужно думать о чемпионате. Победа в нем по-прежнему имеет огромное значение. Это прямой пропуск в групповой турнир Лиги чемпионов, тогда как второе место - это целых два отборочных раунда против крайне опасных соперников. Да, в нынешнем сезоне «Шахтер» с этим испытанием справился. Но, как правило, квалификация Лиги чемпионов становится для украинских клубов неподъемным грузом.

«Заря» нарасхват

Если бы в украинском футболе существовала премия «приз зрительских симпатий», ее обладателем с огромным отрывом от конкурентов стала бы луганская «Заря». Команде Юрия Вернидуба симпатизируют если не все, то многие. Это одна из немногих украинских команд со своим игровым почерком, ее игра узнаваема. Костяк «Зари» составляет молодежь, заявившая о себе именно в «Заре» под руководством Юрия Вернидуба. Неслучайно именно луганчане конкурируют с «Динамо» и «Шахтером» по количеству игроков, которые на регулярной основе привлекаются в сборную Украины.

Жаль только, что руководство клуба не в состоянии сохранить многообещающий коллектив, который вполне мог бы стать третьей силой в украинском футболе. Вот и этой зимой «Заря» недосчиталась еще нескольких ведущих игроков. Речь о центральном защитнике Пилявском, пополнившим ряды казанского «Рубина», и Руслане Малиновском, ставшим футболистом бельгийского «Генка». Но если Пилявский был продан, то контракт Малиновского принадлежит «Шахтеру». В составе «Зари» он выступал на правах аренды, а теперь на таких же условиях играет в бельгийском клубе.

Все бы ничего, если бы ранее «Зарю» не покинули другие кандидаты в сборную Украины – Максим Малышев, Дмитрий Хомченовский и Виталий Вернидуб. Следующим, вероятнее всего, станет атакующий полузащитник Иван Петряк. На днях было объявлено, что летом он станет игроком Шахтера, а до той поры продолжит выступления за луганский клуб.

Нужно отдать должное руководству клуба, что, несмотря на объективные сложности, оно пытается найти адекватную замену каждому из ушедших. Этой зимой ряды «Зари» пополнили два бразильца - левый защитник Рафаэль Форстер и нападающий Паулиньо, а также центральный защитник из полтавской «Ворсклы» Евгений Ткачук. Кто-то скажет, что замена совсем не равноценная, и будет прав. Но в нынешних условиях «Заре», как говорится, не до жиру.

В любом случае, именно «Заря» остается главным претендентом на третье место и прямую путевку в групповой турнир Лиги Европы. Ее отрыв от «Днепра» составляет шесть очков, растерять которые за оставшиеся туры не так-то и легко. К тому же, и Днепр испытывает нешуточные проблемы...

Трудно поверить, что совсем недавно эта команда играла в финале Лиги Европы. Сегодня от того «Днепра» мало что осталось. К покинувшим клуб из Днепропетровска прошлым летом Коноплянке, Калиничу и Канкаве зимой присоединились Бойко, Федорчук и Селезнев. О какой-то равноценной замене говорить не приходится. Среди новичков можно отметить разве что ветерана Назаренко, который фактически вернулся домой.

К сожалению, на этом проблемы «Днепра» не кончаются. Как сказал недавно Мирон Маркевич, летом истекают контракты еще у 11 игроков.

Тенденции – массовый исход игроков… и клубов

Нынешнее межсезонье – уже не первое в новых украинских футбольных реалиях, сформировавших определенные тенденции. За исключением истории с Ярмоленко, теперь любой клуб готов отпустить любого футболиста, если за него платят нормальные деньги. Вот только спрос на игроков из чемпионата Украины сейчас невысок. Многие ушли раньше, а этой зимой за деньги уехали из Украины голкипер Бойко (за 4 миллиона в турецкий «Бешикташ») и узбекский хавбек Санжар Турсунов из «Ворсклы» (за 1,7 млн в катарский «Умм-Саляль»). По слухам, Петряк перейдет в «Шахтер» также не бесплатно.

Практически все наши клубы пытаются избавиться от высокооплачиваемых игроков. Мало кто способен тянуть большие контракты, подписанные в прежние времена, более того, подписанные с четко указанной суммой в иностранной валюте. Вот и получается, что удерживать футболистов вроде Селезнева или Беланды становится слишком большой роскошью для отечественных клубов.

Также нынешней зимой отмечался повышенный спрос на свободных агентов. Практически все, даже киевское «Динамо», пытаются укрепить состав футболистами, за которых не нужно платить. Разумеется, очень редко из этой мутной воды удается выловить достойного персонажа. Преимущественно, на рынке свободных агентов находятся либо игроки средней руки, либо очень проблемные персонажи типа Артема Милевского или Александра Алиева.

Нельзя не отметить и то, что украинские футболисты довольно активно и намного смелее, чем раньше, едут в европейские клубы. И это вполне логично, ведь на внутренней арене всем места не хватает. Никто не хочет месяцами ждать зарплату (пускай и высокую), многие предпочитают синицу в руках. Только этой зимой заграницу отправились Кравец, Бойко, Малиновский, Кулач, Цуриков, Ковальчук… Устроился в новый клуб даже Милевский, забивший на днях свой первый гол за румынскую «Конкордию» из города Кьяжна.

Уже два года подряд с каждым межсезоньем в нашем чемпионате становится все меньше звезд. Что уж говорить, если только этой зимой из Украины уехали два лидера в турнире бомбардиров текущего чемпионата – Тейшейра (22 гола) и Селезнев (10).

Кроме игроков, стоит обратить внимание на появление двух новых фигур на тренерских мостиках украинских команд. Вместо Игора Йовичевича, который так и не договорился с руководством «Карпат» и покинул Львов, появился тандем Владимир Беззубяк - Олег Лужный. Тренировочным процессом руководит Беззубяк, а Лужный является главным тренером всех команд клуба в целом.

Одним из значимых событий межсезонья стало и дисциплинарное наказание для луцкой «Волыни». За старые долги ее лишили 12 очков, что сразу же отбросило команду Кварцяного в нижнюю часть турнирной таблицы. В один момент «Волынь» из претендента на путевку в еврокубки превратилась в одного из аутсайдеров чемпионата. Но это - сознательный выбор руководителей клуба. Если бы они решили вовремя рассчитаться, санкций удалось бы избежать.

Говоря о клубах, стоит отметить, что наказание в виде лишения очков - далеко не самое худшее, что происходит в отечественном футболе. Так, отныне в нашем чемпионате нет ни одной команды с названием «Металлург», хотя когда-то их было целых три. В Запорожье больше не могут найти денег на содержании профессиональной команды и по этой причине было решено ее расформировать. Несмотря на то, что на официальном сайте Премьер-лиги в календаре ближайшего тура значится матч «Металлург» - «Говерла», это лишь так называемый «технический» брак. Представители запорожского клуба просто не подавали в УПЛ заявку о ликвидации команды и, соответственно, еще не принималось решение о исключении «Металлурга» из числа участников первенства.

Весьма грустные события происходят в Днепродзержинске. Местная «Сталь» только в нынешнем сезоне дебютировала в Премьер-лиге и оставила неплохое впечатление в первом круге. Но после ухода на зимнюю паузу тренер команды Владимир Мазяр объявил о своей отставке из-за нежелания работать с новым руководством клуба. А затем… Пока команда находилась на сборах под руководством нового наставника – голландца ван дер Меера – одни люди объявляли о ликвидации клуба, а другие – об отсутствии проблем. Вице-президент клуба Богдан Наполов заявил о том, что в клубе продолжается процесс ликвидации. «Сразу хочу отметить, что в настоящее время в ФК «Сталь» проходит процесс ликвидации. Футболистов мы не вызывали из отпуска, поскольку в клубе нет денег ни на проживание, ни на питание, ни на проведение сборов, тем более, за границей. Из интернета я узнал, что наши футболисты поехали на сборы в Турцию. Но я не знаю, кто их туда повез. Клуб этим вопросом не занимался, так как в клубе, повторюсь, проходит процесс ликвидации. Если кто-то и повез игроков на экскурсию, значит у кого-то много лишних денег. Но футболисты должны сами осознавать, куда они сдавали трудовые книжки и где они устраивались на работу. Поэтому, это дело каждого куда поехать в свободное время, но ФК «Сталь» никуда и никого не отправлял», - отметил Наполов.

Комментируя информацию о том, что турецкие сборы происходят по инициативе Вардана Исраеляна, вице-президент отметил: «Исраелян на сегодняшний день не является президентом клуба, о чем недавно было сообщено на официальном сайте клуба и здесь поставлена точка». Чем закончится эта история, и главное – продолжит ли команда участие в турнире УПЛ - покажет время.

Наконец, в понедельник, 29 февраля, стало известно, что одесский «Черноморец» начинает процедуру банкротства. Этим известием футбольный мир буквально ошеломил генеральный директор одесского клуба Сергей Керницкий. При этом неизвестно, доиграет ли команда нынешний сезон. Ранее появилась информация о том, что «Черноморец» должен более 1 млрд гривен Сбербанку России.

Кирилл Стадниченко