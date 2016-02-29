Украинская шашистка Мотричко стала призером Первых интеллектуальных игр в блице

В китайском Хуайане завершился турнир по блицу в шашках в рамках Первых элитных интеллектуальных игр (Elite Mind Games), где 3-е место в женских соревнованиях заняла украинка Виктория Мотричко, сообщает официальный сайт турнира.

В 19-ти партиях украинка лишь однажды проиграла, сведя вничью 11 партий и одержав 7 побед - 25 очков. В частности, украинка в первом же туре уступила будущей победительнице турнира Дарье Ткаченко из России (32 балла), а ее партия с другой россиянкой Айгуль Идрисовой была во многом определяющей в борьбе за 2-3 места и завершилась вничью - 1:1. Украинке нужна была победа в этом противостоянии. В итоге, у Идрисовой 26 баллов и минимальное преимущество над нашей шашисткой.

Еще одна украинка - Ольга Балтажи - заняла итоговое 15-е место из 20 участников. На счету нашей представительницы 15 очков - 3 победы, 9 ничьих и 7 поражений.

В мужском блице украинец Артем Иванов занял 9-е место - 27 очков. В 23 партиях он одержал 8 побед при 11 ничьих и 4 поражениях. В свою очередь, Юрий Аникеев финишировал на 13-м месте - 26 баллов. На его счету 5 побед при 16 ничьих и 2 поражениях.

Победителем турнира здесь также стал представитель России Алексей Чижов, набравший 33 очка.

Как сообщал УНИАН, Elite Mind Games проходят в Китае с 25 февраля по 3 марта.