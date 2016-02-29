Украинская футбольная Премьер-лига официально утвердила формат следующего сезона

Участники Общего собрания Премьер-лиги после детального обсуждения приняли решение поддержать предложение Рабочей группы по разработке формата соревнований относительно формулы проведения турнира в Лиге Пари-Матч сезона 2016/17, сообщает пресс-служба УПЛ.

В следующем Чемпионате примут участие 12 команд, а турнир будет состоять из 2-х этапов. На первом участники проведут двухкруговой турнир, после чего разобьются на две шестерки, которые поведут борьбу за медали и места в еврокубках и сохранение прописки в ПЛ соответственно.

Количество набранных очков после первого этапа сохраняется.