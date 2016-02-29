Президенты, которым не позавидуешь

За последние дни футбольный мир получил двух президентов. В минувшую пятницу ФИФА возглавил Джанни Инфантино, а сегодня, 29 февраля, украинскую Премьер-лигу возглавил Владимир Генинсон.

Несмотря на разницу объемов и задач, обоих президентов объединяет один общий фактор: они возглавили свои организации в очень суровое для них время. И никто им не завидует.

ФИФА сотрясают коррупционные скандалы, из-за которых федерация теряет репутацию и спонсоров. УПЛ находится в полуразобранном состоянии, 5 марта второй круг чемпионата Украины начнут 13 команд вместо 14-ти в связи с безвременной кончиной запорожского «Металлурга», сколько команд будет играть в следующем чемпионате страны и по какой формуле – неизвестно. Не случайно, что Владимир Генинсон оказался вообще единственным кандидатом на должность президента УПЛ: других желающих занять этот электрический стул не нашлось.

Конечно, наши главные ожидания от Джанни Инфантино связаны с тем, заберет ли он чемпионат мира 2018 года у России или нет.

Жизнь показала, что руководителями спортивных структур совсем не обязательно должны быть либо легендарные спортсмены, либо богатые бизнесмены. Не меньших, а то и больших успехов достигают хорошие менеджеры и умелые дипломаты. В этом смысле оба новых президента внушают доверие и определенный оптимизм.

Конечно, наши главные ожидания от Джанни Инфантино связаны с тем, заберет ли он чемпионат мира 2018 года у России или нет. Пока надежды невелики, поскольку Инфантино известен хорошими отношениями с российским футбольным руководством. Кроме того, новый швейцарец во главе ФИФА не склонен к радикальным действиям, его приоритеты лежат в финансовой прозрачности и большей открытости работы ФИФА, а также – в развитии африканского футбола. Можно сказать так: отобрать чемпионат у России может сама Россия – если будет проводить политику мирового изгоя и затягивать со строительством стадионов и инфраструктуры.

Джанни Инфантино, который раньше был известен исключительно в качестве генерального секретаря УЕФА, проводившего жеребьевки евротурниров, сегодня оказался в фокусе внимания, и о нем стало известно все – пять языков, четверо детей и дом в 10 км от Зеппа Блаттера.

Во всяком случае, его первые заявления – о том, что в следующем чемпионате Украины будут играть 12 команд, и что он намерен упразднить должность гендиректора и лично заниматься всеми делами – говорят о серьезных намерениях нового президента УПЛ.

Владимир Генинсон попал в фокус внимания накануне Евро-2012, когда бывший менеджер гостиничного хозяйства с американским образованием и знанием нескольких языков стал директором НСК «Олимпийский».

На этом посту, а впоследствии и в качестве гендиректора ГК «Спортивные арены Украины» он запомнился как дипломат, наладивший хорошие отношения со всеми участниками процессов. Это очень важно в контексте УПЛ с ее разными группами влияния.

Собственно футбольной специфики Генинсон набрался, работая исполнительным директором Федерации футбола Украины. И контакты в ФФУ так же важны с учетом особенностей украинского профессионального футбола. Когда профессиональные клубы страны находятся в очень разных экономических ситуациях и сталкиваются с постоянными проблемами в сфере соблюдения регламента. Вообще-то во всех лигах мира все клубы разные, но у нас они еще разнее, чем где-либо.

Получится ли у Владимира Генинсона навести порядок в расстроенном хозяйстве УПЛ – покажет время. Во всяком случае, его первые заявления – о том, что в следующем чемпионате Украины будут играть 12 команд, и что он намерен упразднить должность гендиректора и лично заниматься всеми делами – говорят о серьезных намерениях нового президента УПЛ. Главная же его задача – добиться разумного распределения доходов от медиаправ и решить проблемы с долгами клубов перед игроками, из-за которых клубы подвергаются санкциям УЕФА.

Потому что мы имеем печальное и парадоксальное явление: при всей традиционной популярности футбола в Украине интерес к игре номер один падает.

Инфантино в этом плане легче: на планете наоборот – даже там, где еще недавно к футболу были равнодушны, сегодня кипят страсти и льются денежные потоки. Как в Китае, например.

Игорь Левенштейн