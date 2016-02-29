Полузащитник Сидорчук должен восстановиться до ответного матча "Динамо" с "Манчестер Сити"
13:56, 29 февраля 2016Спорт
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По свидетельству руководителя медслужбы ФК "Динамо" (Киев) игрок уже чувствует себя намного лучше.
Сидорчук доллжен полностью восстановиться до игры в Манчестере / xsport.ua
Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук, который почувствовал дискомфорт перед первым матчем 1/8 Лиги чемпионов против английского «Манчестер Сити», проходит курс восстановления после мышечного повреждения, сообщает пресс-служба ФК "Динамо".
Сейчас, по свидетельству руководителя медслужбы киевского «Динамо» Леонида Миронова, он уже чувствует себя намного лучше.
До возвращения игрока в общую группу осталось шесть-восемь дней.
Как сообщал УНИАН, ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов "Манчестер Сити" - "Динамо" состоится в Англии 15 марта.
В первой игре в Киеве гости выиграли со счетом 1:3.
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