Фристайлист Абраменко признан лучшим спортсменом февраля в Украине

Его личный наставник Юрий Кобельник назван лучшим тренером последнего зимнего месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Этот сезон стал самым успешным в карьере 27-летнего спортсмена из Николаева. Он трижды поднимался на пьедестал почета на этапах Кубка мира. В его активе «бронза» этапа мирового Кубка в Пекине (Китай), «серебро» и «бронза» Дир-Вэлли (США).

Благодаря своим стабильным выступлениям в феврале Александр впервые в истории Украины выиграл общий зачет Кубка мира в акробатике, став обладателем Малого Хрустального Глобуса.

Отметим, что для Александра Абраменко это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.