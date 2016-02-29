Фристайлист Абраменко признан лучшим спортсменом февраля в Украине
13:39, 29 февраля 2016Спорт
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Национальный олимпийский комитет Украины признал фристайлиста Александра Абраменко лучшим спортсменом февраля в Украине.
noc-ukr.org
Его личный наставник Юрий Кобельник назван лучшим тренером последнего зимнего месяца, сообщает пресс-служба НОК Украины.
Этот сезон стал самым успешным в карьере 27-летнего спортсмена из Николаева. Он трижды поднимался на пьедестал почета на этапах Кубка мира. В его активе «бронза» этапа мирового Кубка в Пекине (Китай), «серебро» и «бронза» Дир-Вэлли (США).
Благодаря своим стабильным выступлениям в феврале Александр впервые в истории Украины выиграл общий зачет Кубка мира в акробатике, став обладателем Малого Хрустального Глобуса.
Отметим, что для Александра Абраменко это первое высокое признание Национального олимпийского комитета Украины.
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