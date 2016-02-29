Президентом футбольной Премьер-Лиги единогласно избран Генинсон

В Киеве состоялись отчетно-выборные общие сборы украинской футбольной Премьер-лиги, где новым президентом УПЛ избран Владимир Генинсон.

За безальтернативную кандидатуру единогласно проголосовали все присутствующие на выборах - представители 13 из 14 клубов УПЛ. Исключение составил запорожский "Металлург", чей представитель на собрании отсутствовал.

Владимир Генинсон известен тем, что в 2011 году был назначен на должность директора по эксплуатации НСК «Олимпийский» Национальным агентством по вопросам подготовки и проведения в Украине финальной части чемпионата Европы-2012 и реализации инфраструктурных проектов.

С марта по декабрь 2015 года занимал должность исполнительного директора Федерации футбола Украины.

С декабря 2015 - руководитель Службы взаимодействия с ФИФА и УЕФА.