Украинская сборная выиграла 5 золотых медалей

Украинцы выиграли 5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых медалей на Чемпионате Европы по водным видам спорта в Будапеште (Венгрия).

Как сообщает сайт champion.com.ua, последний день чемпионата - 6 августа - украинцы завершили с четырьмя наградами. Так, в прыжках с 10-метровой вышки третье место в активе Константина МИЛЯЕВА, также бронзу в синхронных прыжках с трехметрового трамплина сумели завоевать Христина ИЩЕНКО и Елена ФЕДОРОВА.

Еще две медали в воскресенье украинцы завоевали в плавании: серебряным призером на дистанции 50 метров вольным стилем стал Александр ВОЛЫНЕЦ (21.97), второе место в комбинированной эстафете 4х100 метров завоевала мужская сборная Украины в составе Олега ЛИСОГОРА, Андрея СЕРДИНОВА, Юрия ЕГОШИНА и Андрея ОЛЕЙНИКА. Их результат - 3,36.31.

В комбинированной эстафете у женщин украинская команда, за которую выступали Яна КЛОЧКОВА, Ирина АМШЕНИКОВА, Анна ХЛИСТУНОВА и Оксана БЕРИКОВА, стала лишь четвертой.

В целом, на протяжении чемпионата украинцы завоевали 14 медалей – 5 золотых, 4 серебряных и 5 бронзовых – и заняли 5-е место в общем зачете.