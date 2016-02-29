Гимнастка Ризатдинова завоевала пять медалей на этапе Кубка мира

В Эспоо (Финляндия) завершился этап Кубка мира по художественной гимнастике, где украинка Анна Ризатдинова завоевала пять медалей, сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

В многоборье украинка завоевала бронзовую медаль с итоговым результатом 73,250 балла. Победительницей стаал Александра Солдатова из России, серебро у Сон из Южной Кореи.

В отдельных упражнениях выступление Анны с обручем было настолько техничным и зажигательным, что у судей просто не оставалось другого выбора, как поставить ей оценку 18.550 - первое место.

В упражнении с мячом Ризатдинова допустила незначительную помарку, но, тем не менее, это не помешало ей занять третью ступень пьедестала с результатом 18 баллов ровно. Упражнение с булавами наша прима исполнила просто великолепно, получив 18.500 — серебряная медаль.

Также украинка прекрасно справилась с новым упражнением с лентой (18.450), тем самым принеся Украине ещё одно золото.

Этап Кубка мира в Финляндии проходил 26-28 февраля.