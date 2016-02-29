Украинцы завоевали десять медалей чемпионата Европы по стрельбе

В венгерском городе Дьер завершились соревнования европейского первенства по стрельбе из пневматического оружия, где представители сборной Украины завоевали десять наград, сообщает пресс-служба НОК Украины.

Украинские стрелки возвращаются домой с полным комплектом наград.

Звание чемпионки Европы по стрельбе из пневматического оружия среди женщин завоевала Елена Костевич. Вместе с Олегом Омельчуком Олимпийская чемпионка-2004 в стрельбе смешанных команд заняла второе место.

В стрельбе из пневматического оружия из пистолета среди мужчин «бронзу» взял Павел Коростылев. В этом же упражнении он в команде с Олегом Омельчуком и Денисом Кушнировым завоевали «серебро».

На высшую ступеньку пьедестала почета дважды поднималась наша женская команда по стрельбе из винтовки по движущейся мишени в составе Галины Авраменко, Виктории Рибоваловой и Людмилы Василюк.

На счету Галины Авраменко также два «серебра», Виктория Рибовалова получила еще и «золото» и «бронзу».