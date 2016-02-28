"Манчестер сити" в четвертый раз завоевал Кубок английской лиги

Основное и дополнительное время матча завершились вничью — 1:1, передает ТСН.

В первом тайме инициативу полностью перехватили подопечные Юргена Клоппа. После 45 минут их владение мячом составило 62 процента.

Начало второго тайма было за "Манчестер Сити", что привело к быстрому голу. На 49-й минуте встречи отличился Фернандиньо.

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Сравнять счет мерсисайдцам удалось на 83-й минуте. Ворота соперника расстрелял Филипе Коутинью.

Победу же "Мансити" удалось вырвать в серии послематчевых пенальти (3:1). Решающий гол забил Яя Туре.

Ранее "Манчестер Сити" трижды завоевывал Кубок английской лиги, и один раз проиграл в финале.

Как сообщал УНИАН, 24 февраля на столичном НСК "Олимпийский" завершился матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Динамо" принимало "Манчестер Сити" и проиграло со счетом 1:3. Ответный матч состоится 15 марта в Манчестере.