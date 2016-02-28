Милевский забил гол в дебютном матче за румынский клуб (видео)

Украинский нападающий Артем Милевский дебютировал за свой новый клуб «Конкордию» из города Кьяжна и в первой же игре забил гол.

Команда украинского легионера играла в рамках чемпионата Румынии против одного из прямых конкурентов в борьбе за выживание в элитном дивизионе «Волунтари» и проиграла со счетом 1:2.

Игроки "Волунтари" открыли счет в концовке первого тайма, на 41-й минуте, когда точный удар нанес Тиру. А на 54-й минуте 31-летний украинский форвард сравнял счет уверенно реализовав пенальти.

Тем не менее, победу "Волунтари" на 86 минуте принес точный удар Ачима - 1:2.