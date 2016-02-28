Украинские каратисты завоевали три медали на этапе Премьер-лиги

На турнире в Шарм-эш-Шейхе (Египет) одесситка Анастасия Степашко выиграла золото в категории свыше 68 кг., сообщили УНИАН в пресс-службе УФК.

Бронзовые медали завоевали львовянка Катерина Кривая (-50 кг) и одесситка Анжелика Терлюга (-55 кг).

Стоит отметить позитивную динамику и стабильность выступлений украинских каратистов в нынешней Премьер-лиге. На первом этапе сезона в Париже (января) в нашей копилке были две награды – золото Игоря Угнича (-60 кг) и серебро Анжелики Терлюги, которую откровенно засудили в финале против испанки Кристины Феррер Гарсия.

Всего в календаре Премьер-лиги Каратэ 1 в 2016 году десять этапов, которые пройдут на разных континентах.

Следующий этап Премьер-лиги пройдет в Роттердаме 19-20 марта. По результатам выступлений украинских спортсменов будет сформирован состав национальной сборной на чемпионат Европы, который пройдет в Монпелье (Франция) в мае.