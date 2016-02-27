Украинка Костевич стала чемпионкой Европы по стрельбе

В Дьоре (Венгрия) завершились соревнования чемпионата Европы по стрельбе в дисциплине стрельба из пневматического пистолета с дистанции 10 метров у женщин, где победу одержала украинка Елена Костевич, сообщает официальный сайт соревнований.

Украинка набрала 200.9 балла.

Костевич в итоговой таблице опередила болгарку Антоанетту Боневу (199.0), у которой серебро. Бронза на счету Зоряны Арунович (177.8 балла).

Таким образом, Костевич стала 4-кратной чемпионкой Европы. Также на ее счету золото ЧМ 2002-го года. А на Играх-2004 в Афинах она стала олимпийской чемпионкой.