Президентом ФИФА избран Джанни Инфантино

Выборы состоялись в пятницу в швейцарском Цюрихе, сообщает ТАСС.

45-летний Инфантино получил 115 голосов из 207.

"Я принимаю пост и согласен с выборами", - сказал Инфантино после победы.

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Помимо швейцарца, в выборах участвовали глава Азиатской конфедерации футбола (АФК) бахрейнский шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа, принц Иордании Али бен аль-Хусейн, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань и представитель ЮАР Мосимо Габриэль (Токио) Сехвале, снявший свою кандидатуру за несколько минут до начала выборов.

Инфантино стал девятым президентом ФИФА в истории. Ранее организацию возглавляли француз Робер Герен (1904 - 1906 гг.), англичанин Дэниел Вулфолл (1906 - 1918), француз Жюль Римэ (1931 - 1954), бельгиец Рудолф Селдрейерс (1954 - 1955), англичанин Артур Дрюри (1955 - 1961), англичанин Стенли Роуз (1961 - 1974), бразилец Жоао Авеланж (1974 - 1998), швейцарец Йозеф Блаттер (с 1998 года).

Следующие выборы президента ФИФА состоятся в 2019 году. Таким образом, Инфантино завершит мандат Блаттера, который был переизбран на очередной президентский срок в мае 2015 года, однако спустя несколько дней на фоне коррупционного скандала объявил о досрочном уходе с поста главы ФИФА.