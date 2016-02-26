Инфантино набрал наибольшее количество голосов в первом туре выборов президента ФИФА

В Цюрихе (Швейцария) на Конгрессе ФИФА завершился первый тур выборов президента организации, по итогам которого наибольшее количество голосов получил генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джанни Инфантино.

Его кандидатуру поддержали 88 делегатов.

В свою очередь, шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа получил 85 голосов, принц Иордании Али бен аль-Хусейн - 27, бывший заместитель генерального секретаря ФИФА Жером Шампань - 7.

Во втором туре для победы одному из кандидатов необходимо будет набрать больше половины голосов - 104 из 207-ми.