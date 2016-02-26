Разгром "Шальке" и перспективы "Шахтера"

Вечер четверга подарил украинским футбольным болельщикам очень приятный сюрприз в виде убедительной победы донецкого «Шахтера» над весьма солидным немецким «Шальке» в гостях со счетом 3:0.

Немецкий клуб, пусть он и не носит название «Бавария» или «Боруссия», весьма силен и имеет серьезные амбиции как на внутренней арене, так и в еврокубках. Достаточно сказать, что на данный момент он занимает 6-е место в чемпионате немецкой Бундеслиги и отстает от 3-го всего на два очка. То есть, ситуация в турнирной таблице может поменяться в любой момент. Кроме того, у команды 12-е место в клубном рейтинге УЕФА и еще совсем недавно, в 2011 году, она доходила до полуфинала Лиги чемпионов. Наконец, аналитики букмекерских контор в противостоянии немецкой и украинской команд в ответном матче в Гельзенкирхене отдавали явное предпочтение хозяевам поля. С учетом нулевой ничьи в первой игре во Львове это было вполне понятно.

Но… «повозив» соперника первые 10 минут, хозяева поля внезапно сникли и потеряли всяческий интерес к игре. Действовали немцы вальяжно, нарочито медленно и каждым своим движение словно давали понять – здесь и так все ясно, добьем в любом случае… Но ведь это был «Шахтер», к которому уже давно привыкли в Европе, который все уважают. Немцы это прекрасно знали, но почему-то, выйдя на поле своего красавца-стадиона «Фелтинс-Арена», вдруг забыли.

Горняки им с удовольствием это напомнили, забив гол в первом тайме и еще парочку во втором. И если в перерыве казалось, что это сладкий сон фаната горняков и вскоре все станет на свои места, то чем ближе был финальный свисток, тем радостнее было на душе, а на лицах немцев – болельщиков, тренера, игроков клуба – все больше проявлялись гримасы отчаяния и раздражения.

Показательный эпизод случился после третьего гола, когда Виктор Коваленко подбежал к трибунам разделить радость, а немецкие болельщики начали закидывать его чем попало: конфетами, монетками, зажигалками… К слову, у молодого игрока «Шахтера» хватило мудрости не реагировать на происходящее и не показывать зрителям разные жесты, как это зачастую делают куда более опытные и взрослые игроки.

Что дальше?

На фоне столь блестящей игры во втором официальном матче весенней части сезона, после более чем двухмесячного отсутствия официальных игр на послематчевой пресс-конференции у Мистера спросили напрямую: «Не собираетесь ли вы выигрывать трофей Лиги Европы?» Румынский специалист был одним из немногих в этот вечер, кто сохранил холодную голову: «Не думаю, что мы сейчас на таком уровне, чтобы выиграть Лигу Европы. Для этого нужно иметь группу равноценных игроков из 20 человек. Сейчас вот не будет играть Степаненко, и его некем заменить. Мы переживаем период освежения команды молодыми игроками. Сегодня хорошо сыграл Коваленко, дебютировал Борячук, Коробенко был в запасе... Конечно, мы будем отдавать все силы в каждой игре, посмотрим, что из этого выйдет».

Упомянутый тренером Тарас Степаненко из-за перебора желтых карточек пропустит первую игру следующего раунда плей-офф – 1/8 финала – против бельгийского «Андерлехта». Этот матч пройдет во Львове и теоретически в нем команда могла бы создать задел перед ответной игрой в Брюсселе. Зато игрок сможет выйти на поле в решающем матче этого противостояния, на поле соперника. Гадать, что лучше – все равно, что гадать на кофейной гуще.

«Андерлехт», конечно, не такой крепкий орешек, но и не из слабаков. Вполне пристойный середнячок европейского футбола. И в этом плане соперники будут равны – мотивация будет запредельная.

А вот касательно «Андерлехта» можно сказать, что повезти или не повезти со жребием на этой стадии соревнований дончанам не могло в принципе. Если бы, к примеру, в оппоненты достался английский «Манчестер Юнайтед», то мы бы уповали на то, что гранд европейского футбола не будет особо выкладываться в Лиге Европы. К тому же, в чемпионате английской Премьер-лиги наступает время решающих битв. Гранды питают трепетные чувства только к самому главному еврокубку – Лиге чемпионов – и своим национальным чемпионатам.

В свою очередь, «Андерлехт», конечно, не такой крепкий орешек, но и не из слабаков. Вполне пристойный середнячок европейского футбола, регулярно участвующий в Лиге чемпионов и ни разу не хватавший там звезд с небес, конечно же, будет стараться отметиться во втором еврокубке. И в этом плане соперники будут равны – мотивация будет запредельная.

Можно было бы даже сказать, что «Шахтер» и «Андерлехт» на данный момент приблизительно равные по силам команды. Но вчерашняя разгромная победа горняков над командой из Топ-6 немецкой Бундеслиги настраивает совсем на другой лад.

«Шахтер» представляется фаворитом.

Кирилл Стадниченко