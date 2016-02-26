Сехвале снял свою кандидатуру с выборов президента ФИФА

Бывший министр по жилищному строительству ЮАР и соратник Нельсона Манделы Мосимо Габриэль (Токио) Сехвале снял свою кандидатуру с выборов президента Международной федерации футбола (ФИФА), сообщает ТАСС.

О своем решении он объявил на конгрессе ФИФА, где вскоре начнется голосование за нового главу организации.

"Я надеюсь, что один из этих четырех претендентов приведет организацию к тому, что ее однажды возглавит женщина", - сказал Сехвале.

Выборы президента ФИФА проходят в пятницу в Цюрихе. На пост претендуют генеральный секретарь Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Джанни Инфантино, президент Азиатской конфедерации футбола шейх Сальман бен Ибрагим Аль Халифа, принц Иордании Али бен аль-Хусейн и бывший заместитель генерального секретаря ФИФА француз Жером Шампань.

"Я призываю вас выбрать такого президента, который выведет нас из маразма, восстановит доверие к нашей организации и вернет нас к основам, на которых она базировалась", – добавил Сехвале.

Последний избранный президент Йозеф Блаттер, который руководил организацией с 1998 года, отсутствует на заседании. В среду, за два дня до конгресса, апелляционный комитет согласился с решением комитета по этике ФИФА отстранить Блаттера и президента УЕФА Мишеля Платини от любой футбольной деятельности. При этом срок их дисквалификации был сокращен с восьми до шести лет.