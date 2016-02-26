Определились все восемь пар 1/8 финала Лиги Европы

В Ньоне (Шавейцария) завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.

Жеребьевку провел лучший бомбардир в истории сборной Швейцарии (42 гола) и посол финала ЛЕ-2016 в Базеле Александр Фрай.

Команды были поделены на следующие пары:

Шахтер - Андерлехт

Базель - Севилья

Вильяреал - Байер

Атлетик - Валенсия

Ливерпуль - Манчестер Юнайтед

Спарта Прага - Лацио

Боруссия Д - Тоттенхэм

Фенербахче - Брага

Матчи состоятся 10 и 17 марта.

Как сообщал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.