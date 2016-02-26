Определились все восемь пар 1/8 финала Лиги Европы
14:21, 26 февраля 2016Спорт
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16 команд-участниц второго по значимости еврокубка узнали своих соперников.
uefa.com
В Ньоне (Шавейцария) завершилась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы, сообщает официальный сайт УЕФА.
Жеребьевку провел лучший бомбардир в истории сборной Швейцарии (42 гола) и посол финала ЛЕ-2016 в Базеле Александр Фрай.
Команды были поделены на следующие пары:
Шахтер - Андерлехт
Базель - Севилья
Вильяреал - Байер
Атлетик - Валенсия
Ливерпуль - Манчестер Юнайтед
Спарта Прага - Лацио
Боруссия Д - Тоттенхэм
Фенербахче - Брага
Матчи состоятся 10 и 17 марта.
Как сообщал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.
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