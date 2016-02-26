"Шахтер" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом"

В Ньоне (Швейцария) проходит церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по результатам которой соперником донецкого "Шахтера" стал бельгийский "Андерлехт", сообщает официальный сайт УЕФА.

Первый матч горняки проведут дома, соответственно, ответный - на выезде.

Игры пройдут 10 и 17 марта.

Как сообщал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.