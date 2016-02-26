"Шахтер" сыграет в 1/8 финала Лиги Европы с бельгийским "Андерлехтом"
14:13, 26 февраля 2016Спорт
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Определился соперник горняков во втором раунде плей-офф еврокубка.
uefa.com
В Ньоне (Швейцария) проходит церемония жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА, по результатам которой соперником донецкого "Шахтера" стал бельгийский "Андерлехт", сообщает официальный сайт УЕФА.
Первый матч горняки проведут дома, соответственно, ответный - на выезде.
Игры пройдут 10 и 17 марта.
Как сообщал УНИАН, накануне донецкий "Шахтер" разгромил немецкий "Шальке" на поле соперника в Гельзенкирхене со счетом 3:0 и вышел в 1/8 финала ЛЕ.
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