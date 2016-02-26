Кличко не думает об участии в Олимпиаде-2016 - только о реванше с Фьюри

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что не думает об участии в Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро, к которым будут допущены и боксеры-профессионал, сообщает boxingnews.com.ua.

Украинский боксер отметил, что сейчас полностью сфокусирован на матче-реванше с британцем Тайсоном Фьюри, которому он проиграл единогласным решением судей в ноябре прошлого года.

"Я всегда говорил, что мне хотелось бы еще раз принять участие в Олимпийских Играх, но сейчас я сфокусирован только на матче-реванше с Тайсоном Фьюри", — цитирует Владимира Кличко Irish Examiner.

Как сообщалось ранее, реванш может состояться в мае-июле этого года. Олимпиада в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоится с 5 по 21 августа.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2015-го года Владимир Кличко уступил в титульном бою британцу Фьюри по очкам и потерял все свои пояса чемпиона мира по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Со временем IBF отобрала у Фьюри пояс чемпиона мира, так как он предпочел обязательной защите титула в бою с официальным претендентом по версии этой организации, матч-реванш с украинцем.